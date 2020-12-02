【報告調查】畢馬威：去年本港初創企業私募融資額跌4%　智慧城市金融科技為投資重點

▲ 畢馬威與阿里巴巴香港創業者基金聯合發佈《以創業家精神推動香港轉型》第三期報告，評估香港在疫情期間的初創企業生態發展及需改進的地方。

畢馬威聯合阿里巴巴 （09988） 香港創業者基金聯合發布《以創業家精神推動香港轉型》調查報告指，在新冠疫情期間，有34%的受訪創業家认为疫情帶動其產品和服務的需求增加，而企業的比例則為19%。接受調查的創業家表示「使命感」主導初創企業的業務定義，當中有近三分二（63%）受訪者認為其經營方針是因應社會需要尋求解決方案。

四成企業認為疫情下公司業務需要調整

本次調查共134名香港初創企業家及管理層、200名香港企業管理層及866名香港大學生參與，評估香港在疫情期間的初創企業生態發展及需改進的地方。

調查結果顯示，分別有41%的初創企業家和44%的企業管理層認為疫情下，公司業務需要進行調整；29%的初創企業家和40%的企業管理曾認為需要縮減業務或擱置擴展計劃。

本港初創企業私募投資總額跌4% 重點投資智慧城市、金融科技

另外，於2019/2020財政年的投資交易总數量升至680宗，惟香港初創企業的投資總金額按年跌約4%至191.6億元，當中私募基金投資金額為108.9億元，按年縮窄約29.5%，反而政府投資金額按年增逾8成至82.7億元，共有 540 多家初創企 業受惠於政府的風險投資、撥款及創業培育計劃。。

而投資領域中，對智慧城市的投資佔比增加至44%，金融科技上升至25%，而上一財年的投資重點人工智能（A）反而從61%降至7%，電商從14%降至5%。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀解釋，由於調查時間覆蓋今年第一季，正是疫情爆發時候，第二、三季開始復甦，投資氣氛重新活躍，料下一財年不會差。

她補充，成熟的初創企業更容易獲得投資，處於初步階段的企業則較難獲得投資，其次上市融資渠道依然活躍，資本市場傾向投資有潛力的新經濟公司，惟投資者比過往更為謹慎，加上疫情社交限制，建立新項目停滯，拖累投資的進度。現時投資者已適應新常態習慣，開始透過網絡視像開展盡職調查等。

四成企業計劃未來三年擴展至大灣區

有82%受訪的香港企業家表示其公司在香港本土設有業務，31%的公司在大灣區九個內地城市設有業務，而目前不在大灣區及東南亞營運的初創企業中，有41%表示計劃於未來三年內擴展至大灣區城市。

新施政報告也大力推動年青人到大灣區發展，阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，大灣區蓬勃發展，政府資助項目讓年青人有機會了解內地經濟環境。她建議政府應該推出更多扶持項目覆蓋研發、創新等。

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編輯：陳華