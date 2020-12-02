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【內房新盤】佳兆業在港頭炮　「弦雅」示範單位登場

股樓投資 17:26 2020/12/02

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佳兆業集團與宏達控股合資、位於深水埗醫局街的弦雅，今日（12月2日）率先開放示範單位予傳媒參觀，預計短期內公布首張價單，最快本月推售。 

一房經改動示範單位（18樓A室，實用面積294平方呎） 

示範單位以18樓A室為藍本，實用面積294平方呎，一房間隔。客飯廳方正實用，方便擺放傢俬。此外，客飯廳外接露台，有助單位通風及加強採光度，而大門旁邊設工作平台，與露台形成對流，加強室內通風。 

設計師以簡約時尚風格設計單位，客飯廳以米白色及木色等暖色系為主調，選用深灰色梳化，與牆身形成對比。單位屬開放式廚房設計，設L形工作枱及曲尺廚櫃，且附送多種家電。

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睡房屬套房設計，間隔同樣方正，並設轉角窗，將自然光引入室內，而設計師則以黑色層架分隔客飯廳及睡眠區，增強空間感。浴室設窗戶，配備浴室寶，而淋浴間則以灰白石材打造，配以黑色花灑等衛浴配備。 

資料顯示，弦雅位於醫局街203號，步行至港鐵深水埗站及南昌站，分別僅約5分鐘及6分鐘。項目提供95伙，設開放式及一房間隔，標準單位實用面積由206平方呎起，至最大294平方呎。此外，項目另設平台及天台特色單位。 

【內房佳兆業在港頭炮】長沙灣弦雅登場　最細189呎起　部分開放式單位設鑽石廳【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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弦雅

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