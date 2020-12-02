【限聚令收緊】工展會宣佈延期　廠商會：我們也別無選擇　正另覓其他合適場地及檔期

因應本港第四波疫情持續嚴峻，特區政府日前公布，所有公共娛樂場所須由12月2日起，按照最新的第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》關閉14天。鑑於維園屬於表列場所之一，香港中華廠商聯合會（廠商會）今日決定，原定於12月12日至2021年1月4日舉行的「第55屆工展會」將會延期。

【限聚令收緊】工展會展商：政府要求取消工展會 主辦機構或需1月前退回8成參展費及全數宣傳費

廠商會會長吳宏斌對工展會最終未能如期舉行感到十分失望；「即使面對許多不確定性，但為了中小企的存亡，廠商會依然選擇迎難以上，希望盡最大努力把工展會辦好，期間已付出了不少心血和資源。如今被迫延期，肯定會令很多支持工展會的參展商和市民感到失望。」不過，吳亦指明白疫情防控關乎社會的福祉，故尊重特區政府的決定。

廠商會：已把風險降至最低



廠商會第二副會長兼廠商會展覽服務主席徐晉暉亦對當局的決定表示無奈，「工展會是露天活動，有別於一般展銷會，而且我們已不惜工本增設防疫措施，風險已降到最低。鑑於當局的決定，我們也別無選擇。」他亦向受影響的300多家參展商、贊助商、承建商和所有服務提供者致歉。

香港百業連月來飽受疫情和各項社交距離措施衝擊，正面臨經營危機，故廠商會表示仍會繼續向當局爭取合適的場地檔期，以備疫情有所緩和後能重新舉辦工展會。倘若未能成功另覓日子補辦，廠商會將按早前協議，向展商退回8成參展費，而所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將悉數退回，與參展商共渡時艱。

雖然實體工展會未能如期舉行，但廠商會即將推出「網上工展會」，繼續協助企業推廣商品，把握年尾消費旺季的重要時機，同時讓市民在居家抗疫期間，亦能在線上享受工展會的購物優惠，詳情將於稍後公布。

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責任編輯：葉泳珊