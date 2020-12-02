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【新冠疫苗】國民有義務接種　日本通過全民免費接種疫苗

環球政經 17:50 2020/12/02

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多國新冠肺炎疫情持續，日本國會參議院周三（2日）一致通過《預防接種法》修正案，定明國民將可免費接種新型冠狀病毒疫苗。

【新冠肺炎】研究指美國2019年12月中旬已出現新型冠狀病毒【下一頁】

【美國疫情】擬收緊防疫措施 美國加州或再次推出居家令【下一頁】

修正案規定，是次疫苗接種計劃是對於防止新冠病毒蔓延，所做的必要緊急臨時接種，全國國民有「努力的義務」接種新冠疫苗，疫苗費用則由國家全額負責。

修正案又指明，若無法確認疫苗的效能及安全時，這項「國民的努力義務」即不適用。同時，若因接種疫苗而發生副作用、損害健康，導致藥廠須賠償受害人時，將由國家補償藥廠損失。

日本已與美國的輝瑞（Pfizer）簽署協議，將於明年1月至6月，可獲1.2萬劑疫苗，可供6,000萬人接種。另外，美國Moderna及英國阿斯利康亦可分別向日本分別提供1.2萬劑及5,000萬劑疫苗。

 

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責任編輯：楊子瑩

疫情 日本 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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