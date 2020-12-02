規模盈利實現高質增長 佳兆業獲評2020年度投資價值地產企業

12月1日，由《華夏時報》主辦的“2020年（第四屆）華夏房地產投融資高峰論壇暨金瓴獎頒獎盛典”在北京舉行，憑藉在城市更新領域的領先優勢和持續提升的財務競爭力，佳兆業集團榮獲金瓴獎“2020年度投資價值地產企業”，集團的高品質發展收穫各界認可。

自2018年首次舉辦以來，華夏房地產投融資高峰論壇暨金瓴獎頒獎盛典憑藉精彩的頭腦風暴、真知灼見的觀點碰撞，以及對行業發展的全面前瞻性預判，已被視為行業內最為專業的思想交流平台之一，而“金瓴獎”也成為《華夏時報》集全媒體之力打造的年度地產評選品牌。

佳兆業集團聚焦主航道，銷售業績實現跨越式增長。最新的公告顯示，公司截至11月底的銷售金額和銷售面積分別為902.16億元和521.41萬平方米，分別較2019年同期增長20.1%和27.6%。機構分析報告指出，按照目前的銷售增速，佳兆業必將跨越千億門檻，實現既定目標。

錨定高價值城市群和都市圈，佳兆業一直緊跟國家戰略擴充佈局版圖，業務已覆蓋京津冀協同發展區域、粵港澳大灣區、長江經濟帶等主要經濟區域，進駐全國超 50 個重要城市，擁有土地儲備總建築面積2,680萬平方米，其中大灣區占比超過 50%，可保證公司未來三年的發展及銷售的增長。

在佳兆業領先的城市更新領域，佳兆業已經建立了寬廣的護城河，公司經驗豐富、優勢明顯，更加聚焦於利潤豐厚的拆除重建類的項目，平均毛利率可達到 50%。截至2020年中期，佳兆業擁有超過2.6萬億的潛在舊改貨值，儲量十分驚人，目前儲備舊改專案共計167個，占地面積超過4,200萬平方米，為集團可持續的高增長奠定了深厚的基礎。

面對新的競爭形勢和發展環境，全集團聚焦主業，把定企業發展的戰略定位，降低負債，優化債務結構，實現有品質的增長。公司通過加強銷售回款及債務管理，強化資金及預算管理，優化成本及開支管理等措施，財務管控能力不斷強化，獲得了行業和市場的高度認可。

佳兆業集團首席財務官、高級副總裁吳建新近期在接受媒體採訪時就指出，未來集團必須緊緊圍繞“規模有質增長、利潤指標兌現、現金流平衡”，不斷提升資本運作能力、大運營能力、風險控制能力等，最終實現“穩增長、提利潤、降負債、保安全”的戰略目標，為集團邁進千億時代積蓄充足的動能。

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