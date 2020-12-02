【美國疫情】疾控中心擬改指引 縮短2周隔離期至10日

▲ 美國疾控中心擬修改指引，將曾與新冠肺炎患者接觸的人士的隔離期，由14日縮短為7至10日。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，專家曾預計美國年底新冠肺炎死亡人數或增至近30萬人。根據美國疾控中心（CDC）的建議，曾與新冠肺炎患者接觸的人士應隔離14日。但美媒報道，CDC有意將隔離期縮短為7至10日。

【新冠疫苗】美國首批輝瑞疫苗 料於本月15日交付 【下一頁】

【新冠疫苗】輝瑞疫苗獲英國許可 下周開始接種 【下一頁】

美媒報道，白宮冠狀病毒特別工作組周二（1日）舉行會議，期間討論到縮短隔離時間的指引。新指引建議曾與確診者密切接觸的人士，於隔離7日後的新冠病毒檢測結果如呈陰性反應，就可結束隔離。如密切接觸者隔離10日，不需接受檢測就可結束隔離。

美媒引述消息人士指，疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）在會上表示，有關決定是根據數據分析所作的決定，已使用數周的時間進行審查。

【輝瑞疫苗】英女王都無特權 英倡護老院長者優先接種 【下一頁】

據悉，官員認為與疫情爆發早期相比，民眾取得檢測結果的速度較快，因此檢測結果呈陰性，就無需繼續隔離。官員更認為縮短隔離時間，有助民眾更自覺地遵守隔離安排。

根據疾控中心過往的指引，民眾和感染新冠肺炎者持續接觸15分鐘或以上，才會列為密切接觸者。但該中心於10月底修改指引，如民眾與感染者的距離在1.82米或以内，連續或多次短暫接觸15分鐘，也會列為密切接觸者。

責任編輯：鄭錦玲





