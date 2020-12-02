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【鱷王觀點】達里奧︰美國正處於「臨界點」　或爆發內戰、革命

宏觀解讀 17:41 2020/12/02

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達里奧（Ray Dalio）在社交平台Linkedin 發表帖子，解釋為何他認為美國或正處於瀕臨內戰引爆點。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在社交平台Linkedin 發表帖子表示，美國政客與民眾意見分化，國家社會秩序失衡加劇，推測美國或正處於瀕臨內戰引爆點。他直言，美國正處於一個「臨界點（tipping point）」，或會從「可控制的內部緊張局勢」演變為革命或內戰。

達里奧解釋，他的說法不意味着美國或者其他國家，必然會走向某條既定的道路。但他認為，現時是相當重要的時間，要了解當前社會所處階段，並理清未來一段時期的可能會出現的各種局面。

達里奧分析，縱觀歷史，帝國皆有其興起及衰落的過程，過程可分為幾個階段﹕（1）新秩序出現、（2）經濟繁榮時期、（3）債務泡沫出現、（4）財富差距逐漸擴大、（5）債務爆煲、（6）國家加印紙幣、（7）戰爭與革命、（8）債務及政治架構重組、（9）新秩序出現。

他表示，按此模型來看，美國現正處於第六個階段。近年來國內社會矛盾增加，美國民眾及政客正處於近70年來分化最嚴重的情況，加上美國今年3月中宣佈無限量化寬鬆（QE）政策，這些跡象皆反映美國正在接近第七個階段，因此他猜測，美國將來或會有內戰。

達里奧以一套模型解釋國家興衰的不同階段。

達里奧強調，此研究是過去近50年來的投資者生涯中，自己曾研習過無數個歷史例子而得出的結論。而按照他的理論模型，中國正處於一個債務泡沫的中間、貧富差距擴大的開端，而中國顯然希望盡早解決這兩個問題。

原文內容﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

經濟 經濟現象 經濟衰退 達里奧 量化寬鬆 對沖基金 戰爭
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