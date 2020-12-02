Facebook擬於英國推「News Tab」功能　標記真實新聞內容

▲ 英國《衛報》報道，Facebook計劃明年1月份，在英國推出「News Tab」功能，預計未來將功能擴展至更多國家。

為了打擊社交平台散播假新聞，去年Facebook在美國推出「News Tab」功能，標記具真實可靠性的新聞內容，並為獲選用的文章付費。據英國《衛報》報道，Facebook計劃明年1月份，在英國推出該項功能，預計未來將功能擴展至更多國家。

Facebook表示，目前已與英國十多間新聞機構合作，在明年1月份推出「News Tab」功能。包括與衛報傳媒集團（Guardian Media Group）、《每日鏡報》（Daily Mirror）、《經濟學人》（The Economist），以及《Wired》雜誌等媒體合作。

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Facebook指出，在英國推出該項功能，是為了讓當地新聞媒體接觸更多新受眾，從而提升訂閱用戶數量和廣告收入。此外，為促進英國新聞行業發展，Facebook宣布延長一年新聞記者培訓計劃（CNP）。據悉，除了英國之外，Facebook同樣有意在德國及法國推出「News Tab」功能，並預計在短期內擴展至更多國家。

責任編輯：李寶如