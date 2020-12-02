  • 22°C
香港時間 : 20201202日 (三) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】高通推旗艦手機晶片Snapdragon 888　小米、中興等為首批合作夥伴

股市 16:41 2020/12/02

分享：

高通發表Snapdragon888晶片。

美國晶片製造商高通（美︰QCOM）正式發布新一代手機處理器晶片Snapdragon 888，料為明年Android旗艦手機採用的主流晶片。高通表示，新處理器晶片會在未來數月供14家手機廠使用，包括小米 （01810） 和中興 （00763） 、華碩、黑鯊、聯想、LG、魅族、Motorola、努比亞、realme、OnePlus、OPPO、Sharp、Vivo。

值得注意的是，今次Snapdragon 888未有遵從過去Snapdragon系列的命名規則。此前3代的旗艦晶片Snapdragon 865、855及845，而這次高通則採用了「888」的代號，高通主席Cristiano Amon解釋，因「8系列」是高通最旗艦級的行動處理器，目前新一代處理器是性能最強大者，代表在旗艦系列中功能最好，因此用其他的8來代表。

被問到美國政府對中國廠商的禁令，高通對未來中國市場的布局時，Cristiano Amon 接棒回答指出，與中國廠商合作，高通不只販售產品，還能透過技術授權持續與中國廠商合作，且幫助中國合作夥伴建立生態系，這是高通非常幸運的地方。對未來，高通將持續採用相關方式在中國推動 5G 生態系建立，並吸引更多廠商加入，以進一步取得更多機會。

Snapdragon 888內置 Snapdragon X60 5G Modem，支援 mmWave 和 Sub-6GHz頻段。

相關文章︰【華為風暴】高通證實已獲得向華為供貨4G芯片許可

【華為風暴】傳高通已獲准向華為出售4G芯片　華為和高通不作回應

【中芯國際】高通傳尋求將中芯國際訂單轉至台積電等台灣廠

編輯︰侯景成

美股 5G 美國 中國 Oppo LG OnePlus Vivo 小米 Sharp

上一篇文章

【阿里巴巴持股】塔塔集團擬收購印度最大電商平台8成股權　傳涉阿里所有股權

下一篇文章

【滙豐股價】滙豐HSBC曾升近半成見43元　創8個月新高

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元