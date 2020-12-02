【美股焦點】高通推旗艦手機晶片Snapdragon 888　小米、中興等為首批合作夥伴

▲ 高通發表Snapdragon888晶片。

美國晶片製造商高通（美︰QCOM）正式發布新一代手機處理器晶片Snapdragon 888，料為明年Android旗艦手機採用的主流晶片。高通表示，新處理器晶片會在未來數月供14家手機廠使用，包括小米 （01810） 和中興 （00763） 、華碩、黑鯊、聯想、LG、魅族、Motorola、努比亞、realme、OnePlus、OPPO、Sharp、Vivo。

值得注意的是，今次Snapdragon 888未有遵從過去Snapdragon系列的命名規則。此前3代的旗艦晶片Snapdragon 865、855及845，而這次高通則採用了「888」的代號，高通主席Cristiano Amon解釋，因「8系列」是高通最旗艦級的行動處理器，目前新一代處理器是性能最強大者，代表在旗艦系列中功能最好，因此用其他的8來代表。

被問到美國政府對中國廠商的禁令，高通對未來中國市場的布局時，Cristiano Amon 接棒回答指出，與中國廠商合作，高通不只販售產品，還能透過技術授權持續與中國廠商合作，且幫助中國合作夥伴建立生態系，這是高通非常幸運的地方。對未來，高通將持續採用相關方式在中國推動 5G 生態系建立，並吸引更多廠商加入，以進一步取得更多機會。

Snapdragon 888內置 Snapdragon X60 5G Modem，支援 mmWave 和 Sub-6GHz頻段。

相關文章︰【華為風暴】高通證實已獲得向華為供貨4G芯片許可

【華為風暴】傳高通已獲准向華為出售4G芯片 華為和高通不作回應

【中芯國際】高通傳尋求將中芯國際訂單轉至台積電等台灣廠

編輯︰侯景成