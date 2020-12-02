【轉數快】轉數快帳戶突破650萬創新高 3大原因料開戶數續增

▲ 快速支付系統「轉數快」（FPS）的帳戶首次突破650萬個，累計交易額超逾1,563億元，再創新高。

快速支付系統「轉數快」（FPS）的帳戶首次突破650萬個，根據香港銀行同業結算公司的最新統計，截至今年11月底止，轉數快累計共有653.86萬個戶口，較去年底的402萬個，年初至今11個月驟增251萬個戶口。至於累計交易宗數更達1,510萬宗，涉及交易額超逾1,563億元，再創新紀錄。專家預計，因本周日（12月6日）轉數快新增功能，市民可經銀行以香港身份證號碼綁定銀行帳戶，收取由機構發放的款項，料業界會以此作出糧戶等，遂預計上客量將保持穩升的勢態。

港爆第4波疫情 增電子支付需求

業界進一步剖析，轉數快推出短短兩年新增帳戶卻保持大躍進，主要受3大原因刺激，料新增帳戶續破新紀錄，包括︰

（1）今天（12月2日）起礙於第4波疫情又來襲，政府加辣收緊社交距離，例如投注站局部關閉，馬迷又被逼要以電子支付落注過數收款；

（2）市民避疫宅在家，紛改用電子錢包，深信數碼工具已變疫下新常態，散戶借此入錢「打新」；銀髮族又加速改用綫上服務抽俗稱「長者iBond」的銀債等，故此相信轉數快的上客量及交易額，將持續錄得強勁的增長勢頭。

（3）金管局快將推出轉數快新功能，市民可經銀行以身份證號碼綁定銀行帳戶，以收取由機構發放的款項。由於身份證號碼屬個人敏感資料，這新功能不會用於個人對個人轉帳，只會供已有收款人身份證號碼的機構經轉數快發放款項，預計可應用在發放薪酬等場景，也能確保款項準確存入消費者所持有的銀行帳戶。而新猷可進一步推動香港電子支付的發展。

有關轉數快可以綁定身份證號碼詳情，可看【下一頁】

另一邊廂，若單以按月的新登記來看，今年3大最多新增上客帳戶的月份，分別為︰6月份按月急增逾35萬個帳戶；7月份為單月增幅最勁的第2大月份，單月驟增約29萬個戶口；而8月份亦錄得第3高，按月再添逾25.8萬個新登記。經歷持續數月的高速增長，雖然最近的上客量稍為放緩；不過，綜觀11月及10月，持續兩個月的單月亦新增逾18萬個帳戶，凸顯疫下網中人驟增。

轉數快自2018年9月底全面推出，逾兩年的時間，已經錄得650萬個帳戶登記，按本港約750萬人口來說，滲透率相當高。金管局發言人曾指，轉數快的帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號（例如手機號碼及電郵地址等，並綁定多於一個戶口 。）業界又指，港人甚至利用轉數快識別碼綁定帳戶，作收款用途，顯示市民對使用轉數快識別代號收取款項有實際需求。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪