【宏觀中國】中國零售最後一戰　科網巨頭燒錢搶社區團購市場

國內做生意出名爭崩頭，各個互聯網領域幾乎已有巨頭企業插旗，而最近最火熱的市場就是社區團購，被喻為中國零售最後一戰，已入局的巨頭包括阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、美團（03690）、拼多多（PDD）和滴滴等。

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據了解，按照過往的搶攤經驗，各巨頭仍處於燒錢階段，以超低價的商品來吸引大媽使用，例如一分錢一袋食鹽、一分錢一個橙子。

目前社區團購的模式，以社區為單位，靠團長向社區居民推薦商品，促成交易的一個網上交易模式；社區團購平台根據需求採購貨品，然後送至團長指定地點，由消費者自取或由團長送貨到家，而團長則從中抽取佣金。

最早布局的拼多多，在今年3月推出了「快團團」，在疫情期間協助各地商家收集社區居民物資的需求，完成在綫下單。此外，阿里有傳成立了社區團購事業部，支持盒馬進軍社區團購市場。

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有消費者反應，只要商品的質量可以，便宜且種類多，免費送到家或屋苑門口自提，已經能夠吸引區內居民使用。

盒馬鮮生創始人候毅表示，社區團購是全新的電子商務模式，目前處於萌芽階段，今天大家看到的，一定不是未來最終模式。

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記者：林衛