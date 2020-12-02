【新功能】WhatsApp更新Wallpaper功能　可為每個對話設定不同背景

▲ iOS版本的Whatsapp日前推出更新，新加入個別對話的自訂Wallpaper功能，讓用戶可為個別群組設定不同的主題背景圖片。

iOS版本的Whatsapp日前推出2.20.130版本更新，新加入個別對話的自訂Wallpaper功能，讓用戶可為個別群組設定不同的主題背景圖片。而貼紙功能方面亦有所改進，用戶在更新後，可以文字或表情符號搜尋指定貼圖。

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其使用方法相當簡單，用戶只需打開個人或群組資訊進行設置即可，點擊進入「背景圖片與音效」的頁面，就可以選擇新的背景圖片。當用戶點擊「選擇新的背景圖片」，就會見到三大類背景圖片可供選擇，分別是「明亮」、「深色模式」及「單色圖片」。如果用戶喜歡WhatsApp預設的經典背景，就可以在點選不同實色背景後，選擇「Add WhatsApp Doodles」，再將其設置成Wallpaper即可。而除了預設的背景外，用戶亦可以使用自己手機相簿內的相片作為背景圖片。

▲ 當用戶點擊「選擇新的背景圖片」，就會見到三大類背景圖片可供選擇，分別是「明亮」、「深色模式」及「單色圖片」。

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除了自訂個別群組的背景圖片外，WhatsApp是次更新亦包括可讓用戶透過文字或表情符號搜尋指定貼圖。為配合世界衛生組織（WHO）在疫情期間作出的呼籲，WhatsApp亦在更新時同步提供Together at Home動態貼紙。只要貼圖包創作者利用文字或表情符號標註貼圖包內的貼圖，當更新應用後，就可以輕易地搜尋到指定的貼紙內容。

責任編輯：施雯雯