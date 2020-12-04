【藍月亮IPO】藍月亮6618估值高抽唔抽好？ 不如看看認購前的三大不可不知 

京東健康（新上市編號：06618）已於周二截飛，至於接力登場的，當然是千呼萬喚始出來的藍月亮（新上市編號：06993）！藍月亮由星期五（4日）至下周三（9日）招股，集資最多78億元。到底藍月亮有何魅力，自傳出要來港上市以來已獲投資者垂青，且在招股首日國際配售已足額認購，到底抽唔抽好？不妨先了解一下再作決定。

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藍月亮是次計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手500股，入場費為6,646元，12月16日掛牌；美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

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１. 內地洗衣液龍頭 洗衣液市場份額連續11年第一

藍月亮成立於1992年，是家居洗護用品生產商，亦為行業的龍頭企業。據招股書初步披露，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。濃縮洗衣液市場份額為27.9%，連續3年排第一；洗手液市場佔17.4%的份額，連續8年為該市場之首。藍月亮的洗護產品深得內地家庭主婦的歡心，被稱為「國民洗衣液」。

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2. 吸金力強 3年毛利升逾1成

藍月亮擁有衣物清潔護理、個人清潔護理和家居清潔護理三大系列共73個品種的產品，有「中國P&G」之稱。毛利方面，藍月亮一瓶洗衣液的毛利率有64%，可見吸金力強。初步招股書披露，藍月亮的毛利率由2017年53.18%上升至2019年的64.16%，淨利率亦從1.5%上漲至15.3%。

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3.高領資本為股東

高瓴資本向來是投資的指標，過去曾沾手的新股表現都不俗，而此前入股了藍月亮，高瓴資本創始人張磊更是引以豪，曾在多個公開場合談及他發掘藍月亮的故事，且直言看好藍月亮10年。資料顯示，高瓴資本在2010年投資藍月亮，透過HCM持股10%，成為藍月亮最大的外部股東，投資至今長已達10年。

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記者：張以正