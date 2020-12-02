【疫市筍盤】銅鑼灣鬧市屋苑3分鐘抵港鐵站 兩房戶劈價9%沽 呎價僅1.3萬元

疫情下經濟前景未明，部份業主進一步擴大議價空間，市場上筍價盤再現，最近市區屋苑也出現減價成交，銅鑼灣伊利莎伯大廈兩房單位剛劈價9%沽出。

利嘉閣地產助理分區經理何嘉信表示，市場新近錄得銅鑼灣伊利莎伯大廈A座低層6室的二手成交，單位實用面積約540平方呎，兩房間隔，望樓景。單位由今年10月中開始放盤，原叫價800萬元，經議價後減價72萬元或約9%，新近以728萬元交吉沽出，折合實用面積呎價約13,481元。

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據悉，原業主於2015年6月，以約600萬元購入上述單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約128萬元，物業升值近21%。

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何嘉信補充，上述為伊利莎伯大廈上月錄得的唯一一宗二手成交個案。屋苑目前仍有15個單位放售，叫價由950萬元起。

伊利莎伯大廈於1978年由長江實業（集團）有限公司、亨隆地產投資有限公司、周大福企業有限公司及新鴻基地產發展有限公司聯手合作發展，物業共分為A、B、C三座，樓高28層，設468伙住宅，實用面積由540至906平方呎。伊利莎伯大廈跟港鐵銅鑼灣近在咫尺，由屋苑前往港鐵站只需3分鐘左右，附近也設有不少商場及食群，購物消閒十分便利。

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記者：陳詠妍