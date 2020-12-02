【ET講股通】孫運喜：抽水潮玩法 同場加映答股環節（立即觀看）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指表現反覆，全日收報26532點，跌35點，大市成交1,817億元。新經濟股受壓，小米 （01810） 跌7.1%，騰訊 （00700） 跌0.7%；傳統經濟股造好，滙豐 （00005） 升3.7%。

新經濟股估值高 資金恐續流出

小米落實批股及發行可換股債券，集資高達300億元，單一股份拖累恒指79點。抽水潮續來，龍湖地產 （00960） 配股，對外集資23.5億元；比亞迪 （01211） 向中監證申請增發H股。

小米批股，或引發新經濟股同業跟風，皆因板塊過去一年累積升幅巨大，加上估值高企，而且有集資拓展業務的需要，譬如美團 （03690） 。此外，新經濟股面臨當局收緊監管，市傳內地反壟斷指引或本周內出台，陰霾難消。

資金重返舊經濟股 利滙豐後市

資金流入傳統經濟股。事實上，多間美國公司重新考慮派息，歐洲監管機構亦指金融機構或可考慮重新派息，有利滙豐表現。收息股受捧，長江基建 （01038） 、以至內銀股，皆獲資金追捧。

展望後市，恒指料反覆向下整固，惟未虞大幅下跌，舊經濟股料跑贏新經濟股。

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