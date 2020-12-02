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【ET講股通】孫運喜：抽水潮玩法 同場加映答股環節（立即觀看）

股市 19:04 2020/12/02

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指表現反覆，全日收報26532點，跌35點，大市成交1,817億元。新經濟股受壓，小米 （01810） 跌7.1%，騰訊 （00700） 跌0.7%；傳統經濟股造好，滙豐 （00005） 升3.7%。

新經濟股估值高  資金恐續流出

小米落實批股及發行可換股債券，集資高達300億元，單一股份拖累恒指79點。抽水潮續來，龍湖地產 （00960） 配股，對外集資23.5億元；比亞迪 （01211） 向中監證申請增發H股。

小米批股，或引發新經濟股同業跟風，皆因板塊過去一年累積升幅巨大，加上估值高企，而且有集資拓展業務的需要，譬如美團 （03690） 。此外，新經濟股面臨當局收緊監管，市傳內地反壟斷指引或本周內出台，陰霾難消。

資金重返舊經濟股  利滙豐後市

資金流入傳統經濟股。事實上，多間美國公司重新考慮派息，歐洲監管機構亦指金融機構或可考慮重新派息，有利滙豐表現。收息股受捧，長江基建 （01038） 、以至內銀股，皆獲資金追捧。

展望後市，恒指料反覆向下整固，惟未虞大幅下跌，舊經濟股料跑贏新經濟股。

【「ET講股通」問股環節，包括︰阿里巴巴、比亞迪、藥明康德、京東、中移動、美團、中國銀行︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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