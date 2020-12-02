【新冠肺炎】研究指美國2019年12月中旬已出現新型冠狀病毒

全球新冠肺炎疫情未止，美國疾控中心（CDC）指有研究顯示，當地於2019年12月中旬，已有人受新冠病毒感染，較中國正式通報武漢爆發新型冠狀病毒疫情的時間為早，亦較美國官方在1月19日證實首宗確診為早。

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報告指，CDC在美國紅十字去年12月至今年1月在當地9個州分，收集共7,389名捐血者的血液樣本中，有106個個樣本含有新冠病毒抗體。當中39個是在去年12月13日至16日從西岸加州、俄勒岡州和華盛頓州取得的血液樣本。另外67個是由去年12月30日至今年1月17日，在麻省、密歇根州、威斯康星州和艾奧瓦州等東部州份取得的血液樣本。

研究提供的證據顯示，早在中國出現首宗確診個案之前，病毒已傳入美國甚至已在全球擴散。

早前亦有法國和意大利科學家分別發表報告，指於去年底已在當地發現新冠病毒個案，較中國政府承認出現個案的日期早。

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責任編輯：楊子瑩