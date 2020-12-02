【迎戰虛銀】花旗推全數碼理財服務Citi Plus　完成入錢消費等任務享1.8厘活期

各大虛擬銀行今年悉數登場，傳統銀行近來也推出新服務迎戰。花旗銀行今日宣佈推出全數碼理財體驗服務「Citi Plus」，主攻數碼世代客戶。「Citi Plus」集存款、投資、保障及消費獎賞，客戶不需受制於分行運作時間，於Citi Mobile App或網上銀行處理主要銀行服務。「Citi Plus」將於明年首季正式推出，花旗預告將提供活期存款優惠，完成儲錢、入錢、扣賬卡/信用卡消費、投資或兌換外幣等「任務」，享高達1.8厘年利率。

該行表示，「Citi Plus」在服務定位、設計特色、功能及用戶界面上，為客戶的生活理財增添樂趣。香港是亞太區首個推出「Citi Plus」的市場，稍後將會陸續於亞洲其他市場推出。花旗銀行現正讓客戶於網上登記（citibank.hk/citiplus6），有機會率先體驗「Citi Plus」創新數碼服務。「Citi Plus」將於明年首季正式推出市場。

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花旗表示「Citi Plus」有多項特色，包括：「Citi 利息Booster」讓客戶完成簡單理財「任務」賺取更高存款利率。「任務」為儲錢、入錢、扣賬卡/信用卡消費、投資或兌換外幣的日常理財需要。客戶可隨個人需要選擇適合的「任務」，每完成一個「任務」都會讓存款利率升級，完成四個「任務」可享高達1.8厘年利率。客戶亦可隨時登入Citi Mobile App查閱每個「任務」的進度及利率級別，升級獎賞體驗尤如「打機」一樣。

▲ 客戶完成理財「任務」可賺取更高存款利率。





同時，「Citi Plus」客戶可隨時隨地體驗數碼投資，投資產品包括股票、「靈活財庫」及基金，投資門檻低至1港元，Citi優選投資組合會推薦適合客戶的基金組合，入場費低至100港元。「Citi Plus」並會為客戶提供個人化理財資訊及知識錦囊。

另外，「Citi Plus」客戶可經全新Citi Mobile App界面設計體驗全數碼理財，客戶可隨時透過App內的24小時「Messaging」功能，發送訊息與客戶服務主任聯絡，較電話查詢更簡單方便。

推Citi Plus信用卡及Mastercard扣賬卡

「Citi Plus」客戶登記Citibank Global Wallet，憑Mastercard扣賬卡於外地或海外網上購物，可直接從12種貨幣戶口扣賬，無需支付外幣交易費。憑卡於任何海外自動櫃員機（包括Citi或Mastercard網絡）提取現金亦可免收取手續費。

此外，Citi Plus信用卡專為「Citi Plus」客戶而設，沒有年費，任何於網上消費及健身會籍簽賬可賺取3倍積分，同時享有免費購物保障保險。扣賬卡/信用卡消費可作為「任務」之一賺取更高活期利息。

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香港花旗銀行總經理林智剛表示，「Citi Plus」是針對年輕客戶群的生活模式、喜好及需要，再配合金融科技而構思的全數碼體驗服務，不但簡化他們的生活理財，更根據客戶需要提供相應的理財資訊及指引，協助他們逐步邁向個人投資目標。「Citi Plus」將於明年首季正式推出市場，屆時將會公佈更多服務詳情。

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責任編輯：葉卓偉