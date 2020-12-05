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【黑識理財@iM網欄】【危疾保險比較】富通守護168原版同168加強版比較？

名人薈萃 14:01 2020/12/05

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同一個危疾保險有兩個版本？新舊版本邊個最好？

保險產品經過一定年期後，新舊產品的分別可以非常大！尤其是危疾保險，就從以往的單次賠償變成多次賠償，近年更會為患癌病人提供持續入息。

一般而言，新產品總會在某些地方勝過舊產品。不過，是否代表新產品就是最適合自己呢？

富通保險為例，「守護168」危疾保障計劃2屬於近兩年市場熱賣的產品之一，最近推出的新產品「守護168」危疾保障計劃 (加強版)，就與舊產品十分相似，只是在某幾個地方作出微調。為了讓繁忙的消費者在最短時間內了解兩者的分別，繼承以往的最強對決系列（【高端醫療大比拼】【最強大房醫保大比拼】）外，今次再來一個1 ON 1 危疾新舊計劃比較：

 

↓↓請click入以下連結查看價錢比較↓↓

【保費比較】

 

【168加強版保障好唔好?】

FT Life 富通 HealthCare 168 Critical illness Protector Plus 「守護168」危疾保障計劃 (加強版)

1. 提高：多次賠償限額(癌症、中風、心臟病)

在舊產品中，患上癌症最多賠償3次，患上中風及心臟病則最多賠償2次，總限額是300%；

而在加強版，患上癌症、中風及心臟病最多賠償5次，總限額是500%，能更有效保障復發情況，亦加強了中風及心臟病方面的保障。

2. 提高：還原限額

還原限額是指：當患上早期危疾(賠償20%50%)後再患上嚴重危疾，就會同時獲得兩筆賠償(120%150%)

在加強版，還原限額由舊版的90%提升至100%，例如患上兩次50%早期危疾後，總賠償額是200%(舊版為190%)
 

3. 新增：危疾入息

在加強版中，如果確診的是癌症、中風或心臟病，除了賠償原來的100%保額及豁免未來保費外，亦會預先賠償每月1%的入息，持續18個月，最多4次。

有關入息毋須等候期，而拎取入息不需要提供持續治療證明，但在下一次的多次賠償中將賠償82%(已賠償18%保額)。

4. 新增：主要器官功能損害

在加強版中，如果有指定關於心臟、肺部、肝臟及腎臟的情況已持續達3個月，即使未能確定病因，亦可預支20%保額。

 

【168原版保障好唔好?】

FT Life 富通 HealthCare 168 Critical illness Protector 2 「守護168」危疾保障計劃2

1. 呼吸系統疾病的額外保額

在加強版中，患上指定12種呼吸系統疾病時，可享額外50%保額直至70歲；

在舊產品中，患上指定12種呼吸系統疾病時，可享額外50%保額直至100

2. 還原限額的年齡限制

在加強版中，還原限額雖然由90%提升至100%，但年齡限制是直至70歲；

在舊產品中，還原保額的年齡限制是直至75

3. 賠償槓桿及現金價值較低

雖然加強版較原版新增了幾種保障項目，但賠償的槓桿比率及現金價值會比原版遜色；

參考30歲非吸煙男性，保額USD 100,000，供款期25年：

無論是首次賠償的IRR，或是退保時的IRR，原版的危疾計劃在幾個年份都較加強版優勝(可參考上表)

 

4. 小朋友的額外保額較低

在加強版中，20歲或之前的投保人，可享首20年額外60%保額；

在舊產品中，20歲或之前的投保人，可享首20額外80%保額

 

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撰文 : DarkMoney

欄名 : 黑識理財

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