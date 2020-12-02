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【人造肉商機】實驗室培植肉是甚麼？　能否挑戰植物肉地位？

商業 16:33 2020/12/02

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人造肉商機湧現，有研究估計人造肉的市場規模在2029年前達到1400億美元。植物肉越來越普及，香港亦有不少餐廳提供以植物肉入饌的菜式。不過，植物肉並非唯一的人造肉，還有成本稍高、尚未在香港登場的培植肉。到底兩者有甚麼分別呢？

【人造肉商機】新加坡允銷售實驗室培植肉　屬全球首例

坊間對於培植肉有很多不同名稱，包括Clean meat、lab-grown meat等，不過泛指是於實驗室由動物細胞培植而成的人造肉。背後的原理是從動物提取細胞組織，抽取幹細胞。其後幹細胞將培植成肌肉纖維，恍如動物自然地生長肌肉。不過，培植細胞與飼養動物是截然不同，故培植肉的重點考驗是如何可以令其口感如一般肉類。

除此之外，生產成本高昂亦是製造商所面對的挑戰。雖然培植肉成本已逐漸下降，但亦未能低至完全推出市面。

至於日漸為人熟悉的植物肉，則由多種植物的蛋白質組合而成，例如豌豆、大豆、薯仔等。從原料而言，與傳統的素肉差別不大。為了讓人造肉達到和真實牛肉相同的口感，例如Impossible Foods亦從大豆根部提取血紅素，代替動物中的血紅素，讓植物肉也有「肉味」，並具備相近的纖維結構。

【素食熱潮】Beyond Meat明年初將推兩款植物漢堡肉　主打更多肉汁及更具營養

【植物肉商機】Impossible Foods擬增聘100名科研人才　下一步推出「不可能牛奶」？

責任編輯：葉泳珊

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