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預言2020出現新冠肺炎 印度神童：「疫苗將不會終結新冠肺炎 」

環球政經 15:53 2020/12/02

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當社會進入動蕩時勢時，人類們的焦慮感難免直綫上升，在苦無對策下，很多時候我們都會求神問卜，希望神明會給我們一些力量，一些指引。新冠肺炎疫情遲遲未受控制，令世界各地政府相當苦惱，正當疫苗誕生，全世界以為疫情即將受控時，在疫情開始前，準確預測2020年會出現新冠肺炎的印度14歲天才少年阿南德再次作出預言，指疫苗將不會終結新冠肺炎，此外他指2021大半年內，災難會繼續出現。

 

【新冠肺炎】60歲中港貨車司機確診 曾到茶餐廳買外賣：【下一頁

以上的預言節錄於阿南德最近發佈的一條短片，他在短片續指，因為多個星體相遇而引發的災難會慢慢出現，直至2021年11月，木星將離開土星、離開摩羯座，然後進入水瓶座，世界將進入一個新的起點，由這些天體事件引起的災難將逐漸消失。

【新冠肺炎】林鄭月娥：水警已設舉報熱線 市民可舉報私人遊艇違規聚會：【下一頁

阿南德同時提7個化解方法，包括以「神」作依歸，他指雖然人們信奉很多不同宗教，但大前提是不應該互相傷害，應相信和愛衪所創造的所有東西，包括大自然和動物。此外大家應通過接觸更多陽光及新鮮空氣、團結、散播正能量、種植食物、留心精神健康、與自然融合。

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責任編輯：翁嘉陽

宗教 木星 土星 新冠肺炎疫情

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