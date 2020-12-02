【新冠疫苗】英國搶先批准使用輝瑞疫苗　最快下周開始接種

英國政府本周三（2日）已批准使用由美國輝瑞藥廠(Pfizer)及德國BioNTech合作研發的新冠疫苗，預計疫苗將在幾日内送達，並在下周先為高危群組接種，令英國成爲首個大規模接種新冠疫苗的西方國家。

據悉英國已向輝瑞購買4,000萬劑疫苗，以一人兩劑來計算，足夠為2000萬人接種。英國藥品及保健品管理局(MHRA)表示，根據臨床實驗結果，該疫苗有95%的有效率，而且沒有出現嚴重副作用，因此核准該疫苗並讓國民接種。

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英國疫苗接種及免疫委員會(JCVI)將會在短期内公布優先接種的群組，其中將包括安老院長者和員工、醫護人員、長者及高風險患者。

輝瑞董事長兼行政總裁布爾拉(Albert Bourla)認爲英國批准接種疫苗為抗疫「歷史性的一刻」，强調MHRA的快速授權能讓英國人民受到及時保護，並稱讚MHRA疫苗測試中的嚴謹度。他預計更多國家將批准接種輝瑞疫苗，公司亦將會聚焦在如何將疫苗安全地送達不同國家。輝瑞和BioNTech估計，他們將在本月供應5,000萬劑疫苗，到2021年底前供應一共13億劑疫苗。

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英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)預計將有1,000萬劑疫苗在今年年底前送抵英國，並希望在明年以公平分配的原則為全國人民接種疫苗。國民保健署(NHS)行政總裁史蒂芬斯(Simon Stevens)表示，整個醫療系統正在為這個「英國史上最龐大的疫苗接種方案」作準備，現時有約50間醫院隨時候命，另外亦正在不同地區設立接種中心。

不過，輝瑞與BioNTech生產的這款疫苗必須保存在攝氏零下70度，並只能在接種前取出。估計這會為疫苗的儲存及運輸上帶來一大挑戰，且帶來成本問題。

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