【大行點睇】瑞信看好跑贏大市 6大內銀股最新目標價一覽

資金近期回流內銀股的同時再獲大行看好。瑞信指，內銀第三季後段的新貸款利率出現回升，由於有關利率正是內銀股未來季度淨息差的指標，預期內銀股全年實現增長的機會增加。

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瑞信6大內銀股最新目標價一覽：

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瑞信預計，內銀股本季淨息差可持續改善。即使業界明年首季抵押貸款的重新定價有可能影響淨息差，然而有關負面影響應在及後季度逐步放緩。該行看好6隻內銀股可跑贏大市，亦同時指出招商銀行(03968)近期估值開始顯著上升。

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