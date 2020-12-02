【遙距投保】保監局：遙距銷售保險措施　延長至2021年3月31日

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【新冠疫情】美疾控中心擬將隔離日數縮短為至7-10天
新冠肺炎疫情長時間肆虐本港，保險業監管局（保監局）容許以非親身銷售方式分銷特定保障型保險產品。鑒於疫情最新發展，保監局今天（2日）宣布，延長遙距投保的臨時措施至2021年3月31日。
這項臨時便利措施涵蓋的產品包括：
保險公司和保險中介人可透過不同的非親身銷售渠道（如網上、電話、郵遞或視像會議等）分銷以上產品，但必須在銷售時清晰披露產品的資料，而保單冷靜期亦須延長至不少於30日以保障投保人。
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另外，鑒於疫情最新發展，保監局的黃竹坑和北角辦事處今日（2日）起暫停對公眾開放，直至另行通知。電話查詢及投訴熱線服務則維持正常運作，以電郵處理查詢及投訴的服務亦如常。
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責任編輯：葉卓偉