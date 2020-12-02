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【遙距投保】保監局：遙距銷售保險措施　延長至2021年3月31日

理財智慧 15:56 2020/12/02

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新冠肺炎疫情長時間肆虐本港，保險業監管局（保監局）容許以非親身銷售方式分銷特定保障型保險產品。鑒於疫情最新發展，保監局今天（2日）宣布，延長遙距投保的臨時措施至2021年3月31日。

這項臨時便利措施涵蓋的產品包括：

  • 合資格延期年金保單
  • 自願醫保產品
  • 定期人壽保險保單
  • 以及能提供保險保障而不含高儲蓄成分的保費回贈保單或無現金價值的可續保保單

保險公司和保險中介人可透過不同的非親身銷售渠道（如網上、電話、郵遞或視像會議等）分銷以上產品，但必須在銷售時清晰披露產品的資料，而保單冷靜期亦須延長至不少於30日以保障投保人。

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另外，鑒於疫情最新發展，保監局的黃竹坑和北角辦事處今日（2日）起暫停對公眾開放，直至另行通知。電話查詢及投訴熱線服務則維持正常運作，以電郵處理查詢及投訴的服務亦如常。

 

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責任編輯：葉卓偉

保險業監管局 保險公司 疫情 自願醫保 延期年金 新冠肺炎疫情 儲蓄 人壽保險 年金

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