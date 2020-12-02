【上車盤】處香港後花園　享開揚海景　樓價更不用600萬

西貢有「香港後花園」之稱，區內除了有不少洋房，市中心一帶亦有不少上車盤，樓價更不用600萬元。更重要的是，市中心一帶有些生活配套，可購買生活日用品。不過，區內二手屋苑樓齡相對較大，或要另花一大筆錢裝修。

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中原李克崢說，西貢市中心兆日大樓A座高層2室，實用面積411平方呎，全屋多窗享海景，最初叫價530萬元，終減價12萬元，以518萬元易手，實用呎價約12,603元。李克崢續說，新買家為同區客，於區內搵盤多時，鍾情兆日大樓座落於西貢市中心海邊長廊旁，是設有升降機的洋樓，得悉屋苑有放盤，翌日即出動睇樓，及後與家人再睇樓，便即入市。

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資料顯示，兆日大樓位於西貢市中心西貢海傍廣場1號，於1979年9月入伙，共建2座，提供79個單位，實用面積由352平方呎起，至最大850平方呎。據了解，原業主於1981年置業，當時以約18萬元一手購入上址自住，持貨39年，現賬面勁賺500萬元，物業期內升值逾27倍。

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