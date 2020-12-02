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2020年500大獨角獸企業出爐 頭10名有6間來自中國

股樓投資 17:09 2020/12/02

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2020全球獨角獸企業500強大會於青島舉行，並公布今年的全球獨角獸企業500強名單，當中企業需要市值超過10億美元，成立未滿10年，而且未曾上市，才有資格成為獨角獸企業。

於本年度的名單中有逾8成公司都是來自中國或美國，當中以中國公司的數目最多，共有217間，總估值達9376.9億美元。而美國公司有192間，總估值約為8050.7億美元。在頭10名中，中國佔6間，其餘都是美國公司。上榜公司當中，大多都是科技公司或互聯網公司，而上榜的中國公司都是民營公司，更有不少是港人熟悉的公司。

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撰文 : 趙家盈

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