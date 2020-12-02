【中小企教室】生產力局助中小企面對新常態　「智瞻 2021」點擊率錄逾26萬（附活動重溫連結）

▲ 論壇網站至今錄得超過26萬點擊。

中小企面對疫情，要學習如何適應新營商模式。由香港生產力促進局（生產力局）主辦的大型網上論壇「智瞻 2021」（Foresight 2021），於11月27日結束。該活動涵蓋多個範疇，包括發展區域經濟、加速虛擬服務轉型、發展非接觸式技術、提升工作靈活能力，以及可持續發展。

論壇網站至今錄得超過26萬點擊。生產力局相信，數據顯示中小企在新常態下，積極探索新商業模式及發展潛力，以新技術創新經濟。其總裁畢堅文表示，企業在疫後新常態下，可以利用香港品牌長久以來的優勢，包括優質商品和服務的信譽、誠信及勇於嘗試的精神，以新科技創造新經濟，繼續在世界舞台發光發亮。

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「智瞻 2021」獲超過50位本地工商界領袖、專家及學者參與，共同剖析2021年在轉型、技術及新經濟發展的未來大趨勢；更得到近70個企業、業界商會及公營機構的贊助和支持。中小企若想重溫十場的網上論壇，可以登入活動網站。

責任編輯：馬意文