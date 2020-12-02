【樓市熱話】樓市只升不跌？　網民：有升升跌跌才正常

住屋是港人的核心問題，有網民近日出帖指，現時的中原樓價指數已由2003上升近5倍，但港人的工資水平遠遠趕不上。他認為，若現時樓價回調數成，甚至一半都是很正常的事，不明為何有人仍不斷指樓價不會跌。他又補充指，即使是有樓人士，想多買一層物業，也會待樓價回調再作打算。

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有網民回應著眼於出帖者所說的最後一點，不同意其所指，認為令有樓人士卻步，不購入多一層物業的主因，並非待樓價回調，而是再置業時需多付的15%印花稅。出帖者則回應指，若樓價回調一半，額外的印花稅就不算是甚麼，或者置業時以不同人名作登記便可。

有網民則詳細分析，指即使樓價有所下跌，也要留意購買力。他表示，若樓價下跌一半，每人只要有一成首期都可以在大西北地區上車，所以若樓價只跌兩至三成，已經會有很多人爭接貨，樓價大跌實在是難事。他又指，當年2003年時，樓市低迷因樓的回報差，借貸利息高，「買樓不如做定期。」要樓價大跌就要有人量人出貨，「今日定期做一年連1厘都冇，賣咗樓啲錢都唔知做乜，倒不如留間樓比後人。」

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責任編輯：楊子瑩