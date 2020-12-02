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蘋果公布2020年度最佳Apps及遊戲名單　居家辦公帶動健身及視像通訊App興起

科技 15:33 2020/12/02

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踏入2020年年尾，Apple今（2日）揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括年度最佳Apps及遊戲獎項。

踏入2020年尾，Apple今（2日）揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括年度最佳Apps及遊戲獎項，以表揚來自世界各地的開發者我們帶來的無限樂趣。這些 Apps和遊戲不但擁有高質素、創意設計、豐富實用性和創新技術，同時為大眾帶來正向文化、支援協助等重要影響。

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據Apple公布的資料顯示，健身程式「Wakeout!」獲選為App Store 2020年度iPhone最佳應用程式。該程式是由Andres Canella所開發，主要設計出多種有趣的健身運動，讓用戶輕易將適量的運戶融入在生活中。用戶可以選擇在任何場所，例如床上、辦公室、交通工具上、海邊等，不論身在何處，每一個場景都有提供多組動作，並配合有聲影片，十分有趣！

健身程式「Wakeout!」獲選為App Store 2020年度iPhone最佳應用程式。

「Wakeout!」設計出多種有趣的健身運動，讓用戶輕易將適量的運戶融入在生活中。（App Store截圖）

而iPad 2019年度最佳App則由《Zoom》奪得。因應疫情新常態，這類商業協作類別的視像通訊應用程式，就自然成為遙距工作需求下的重要工具。Mac年度最佳App《Fantastical》，是一款非常好用的日曆應用程式。用戶只需將選單欄拉下來就可以快速添加事件，操作介面簡單易用，提供個人化提醒，更可支援多種語言。

Mac年度最佳App《Fantastical》，是一款非常好用的日曆應用程式。

至於iPhone最佳遊戲方面就由《原神》（Genshin Impact）獲得。《原神》是一款驚險刺激的RPG冒險遊戲，玩家可深入「提瓦特」 幻想世界，解開錯綜複雜的疑團，找回失散多年的親人。而iPad年度遊戲為《符文大地傳說》（Legends of Runeterra），是一款卡牌策略遊戲。

iPhone最佳遊戲方面由《原神》（Genshin Impact）獲得。

iPad年度遊戲為《符文大地傳說》（Legends of Runeterra），是一款卡牌策略遊戲。

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最後，Apple同時分析2020年Apps發展趨勢，認為Apps是文化的縮影，而今年的開發者大多引領趨勢走向互助，為協助使用者獲得日常所需的自我照顧，同時強調身心靈健康。

責任編輯：施雯雯

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