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【新冠疫苗】陳肇始：初步構思會免費讓全港市民接種疫苗

Hot Talk 15:13 2020/12/02

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【新冠疫苗】陳肇始：初步構思會免費讓全港市民接種疫苗(資料圖片)

食物及衞生局局長陳肇始於立法會回覆議員質詢時表示，正評估內地及海外新冠疫苗研發商的疫苗數據資料，採取雙管齊下策略為市民採購疫苗，初步構思會免費讓全港市民接種疫苗，並已預留資金訂購兩倍香港人口的疫苗，亦不排除有必要時進行緊急立法。

陳肇始指出，政府初步構思會免費讓全港市民接種疫苗，並已預留資金訂購兩倍香港人口的疫苗，但初期會優先為高風險群組接種，包括醫護人員、長者、長期病患者等，預料涉及300萬人。

她指出，根據世衛資料，預計疫苗在明年內出現，但供應有限，預計最快明年中、後期才可進行較大規模接種，現時共48款候選疫苗進行臨床實驗，當中11款進入第3階段臨床實驗。

她又稱，新一份《施政報告》指出中央已表明有需要時，預留一定數量內地研發及生產的疫苗給香港。她又指，現時世衛未有關於注射疫苗後，出行可豁免檢疫的科學理據及指引。

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編輯：吳敏芳

疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 陳肇始 食物及衞生局 香港 疫苗

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