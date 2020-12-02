【人造肉商機】新加坡允銷售實驗室培植肉　屬全球首例

消費者對於環保、動物權益的意識日漸提升，故對於傳統肉類替代品的需求亦因此增加。外電報道，新加坡政府已同意讓美國食品製造商在國內銷售培植肉（clean meat）「Just Meat」，即是在實驗室製造，由動物肌肉細胞培植而成的人造肉，屬全球首例。

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路透社報道，美國初創企業Eat Just已獲新加坡政府許可，在新加坡國內銷售其於實驗室培植而成的雞肉。與植物肉不同，Eat Just的人造肉是由從動物提取肌肉細胞，並加入植物養份培植而成。

此方法比一般植物肉的成本高昂，故相對其普及程度較低。Eat Just指，初期在新加坡發售的培植肉將會以雞塊形式出售，先前提出的價格為50美元。不過，聯同創辦人兼行政總裁Josh Tetrick的成本已經下調，故現時價格將約等同一般高級雞肉，短期內將會率先於新加坡的一間餐廳登場。

▲ Eat Just另一產品「Just Egg」

Eat Just又希望2021年年底前可以錄得盈利，隨之盡快上市。現時全球有超過20間企業正研究人造肉，市場規模預計於2029年前達到1400億美元。

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責任編輯：葉泳珊