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【中美貿戰】拜登稱上任後不會馬上取消對華額外關稅　首階段貿易協議仍有效

宏觀解讀 16:18 2020/12/02

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拜登表示，上任後不會馬上取消中國首階段貿易協議和關稅。

美國當選總統拜登早前接受《紐約時報》訪問時表示，上任後將會先跟亞洲及歐洲盟友協商，就貿易協議進行全面評估，並不會馬上取消中國首階段貿易協議及對華的額外關稅。拜登表示，在處理中美關係問題時，最好的策略是先跟盟友達成一致立場，再作下一步行動。

另外，拜登稱將優先處理美國國內經濟問題，在國會內尋求兩黨共識，增加撥款以改善美國的研發、基建和教育幾方面的競爭力。

特朗普與中國副總理劉鶴在今年1月15日簽署第一階段貿易協議，中國承諾在2020至2021年兩年時間內，額外進口總值為2000億美元的美國商品與服務，第一年將進口不少於767億美元，第二年將不少於1233億美元。不過，最新數據顯示，截至今年十月，中國今年只進口了44%貿易協議所承諾的進口份額。

關稅方面，美國在貿易協議生效後仍繼續維持對華關稅，直到第二階段完成為止。不過，特朗普在7月時表示，中美關係已嚴重受損，對於跟中國磋商貿易協議已經「不感興趣」。

相關文章﹕【2021展望 】瑞銀資產管理：拜登上任後有機會削減貿易關稅

世貿准歐盟對波音飛機等徵40億美元關稅

歐盟公布對美實施關稅報復商品清單

 

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編輯﹕賴奕羚

 

經濟 中國 美國 貿易 中美關係 拜登 商品 關稅

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