【美股分析】瑞信策略師：12月並非入場好時機　建議投資者先行鎖定利潤

美股氣氛佳，繼上月道指創下1988年以來最大單月升幅後，本周標普500指數亦不斷刷新創歷史新高。然而在市場情緒極度樂觀之際，瑞信（Credit Suisse）分析師卻指，如投資者仍要入場，宜待至明年1月20日總統就職典禮之後，而現時他建議投資者先行鎖定利潤。

瑞士信貸首席美股策略師 Jonathan Golub本周二（12月1日）接受CNBC訪問時指，儘管美股再次創下新高，但本月可能會面臨困境，尤其是美國正面臨疫情病例激增以及新一輪封鎖的影響，他還指美國包括美國聖誕節消費數據以及申請失業救濟金人數上升等，都對股市形成阻力。

【美國經濟】大摩亞洲前主席羅奇再警告：美國經濟恐陷「雙底衰退」【下一頁】

【美股分析】華爾街大好友料美股牛市持續 標指年底有望見4000點【下一頁】

Golub預計，到1月份後，隨著疫苗的推出，美國疫情將得到更好的控制；另外民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）正式入職後，華爾街將對其政策更為明確。Golub認為，上述發展將為強勁的後市奠定基礎。他預估標普500指數將於明年年底升至4050點，相較周一收市3662.4點，仍有10.5%的潛在升幅。

近期市場出現板塊輪動潮，資金熱炒早前受壓的價值股，不過Golub認為，以科技股為主的那斯達克指數，明年將續創新高，他稱鑒於世界已經觸底反彈，轉向價值股的想法並不會持續下去。Golub還預測，到明年年底，病毒將會消失，美國及其他地區實現大範圍接種疫苗，人們亦無需戴著口罩生活。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男