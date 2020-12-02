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【北韓疫情】再上調至最高防疫級別 至今仍稱零確診

環球社會熱點 15:26 2020/12/02

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北韓至今仍宣稱零確診，但宣布重新上調至最高防疫級別。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國的新冠肺炎確診數字飆升。北韓至今仍宣稱零確診，但宣布重新上調至最高防疫級別，同時封鎖海陸空邊境，以免新冠肺炎疫情大規模爆發。

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北韓中央廣播電台周三（2日）報道，北韓政府再次將防疫級別上調至最高的「超特级」，並加強多項防疫措施。

北韓實施最高防疫級別下，全面封鎖海陸空的邊境、強制部分商店、餐廳和桑拿房暫停營業、為各部門單位配置視像會議系統設備。另外，當局更限制國内各地區的人員流動，要求盡量避免出差及旅行，或任何不必要的聚會。

【新冠疫苗】北韓試圖駭入研發疫苗企業 南韓議員批無理  【下一頁】

新冠肺炎疫情於今年2月席捲全球多國時，北韓領袖金正恩也曾宣布實施最高防疫級別。據悉，北韓認為病毒於冬季更容易加劇傳播，加上目前國際疫情嚴峻，決定再次上調至最高防疫級別。

根據世衛組織（WHO）發表截至11月25日的數據，北韓累計有16,914人已接受新冠病毒檢測，其中5,000人是於最近一個月進行檢測。北韓累計有32,843人隔離，但一直未公布有確診個案。

責任編輯：鄭錦玲

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