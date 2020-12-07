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【美股IPO】Airbnb據報上調IPO定價區間　每股提升至56至60美元

股樓投資 17:37 2020/12/07

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網上住宿租賃平台Airbnb（ABNB）本周三（9日）將於納斯達克交易所首次公開發行上市（IPO），吸引不少美股用戶關注。據外媒本周一（7日）報道，Airbnb擬提高IPO定價區間，向上調整為56至60美元，集資最多31.1億美元（約241億港元）。

根據美國證交會（SEC）此前公布的招股文件顯示，Airbnb將發行5,191萬股A類股份，每股定價區間為44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元），由摩根士丹利（ Morgan Stanley）以及高盛（Goldman Sachs）擔任主要承銷商。

【美股分析】不懂揀股有何選擇　三類新經濟ETF尋寶（上）【下一頁

除了Airbnb以外，餐飲外賣公司DoorDash（DASH）、網絡遊戲平台Roblox，以及被稱為「美版拼多多」的電商平台Wish都將展開IPO之路。DoorDash受惠於疫情帶來的業務需求上漲，成為全美市場份額最大的外賣平台，該公司將於本周三（8日）上市，每股定價區間為80至95美元，計劃發行3,300萬股份，集資規模最多31.35萬美元（約243億港元）

以往12月並非美股打新旺季，但今年與往常不同，根據Dealogic自1995年以來的數據顯示，年初至今，美國IPO集資規模已經超過1,400億美元，遠遠超過1999年科網泡沫之前創下的記錄。

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撰文 : 李勝男

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