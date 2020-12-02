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【餐飲寒冬】iCHEF：11月中小型餐廳生意跌10%　料特色小店成餐飲業未來趨勢

商業 15:00 2020/12/02

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受限聚令影響，本港餐飲業生意受挫。銷售點終端系統（POS）供應商iCHEF的實時業務數據顯示，本地中小型餐飲業界在過去9、10月因疫情回穩，業務曾回升至疫症前水平。惟11月中再次收緊社交距離措施，中小型餐廳整體業務再次下降。該企建議中小型餐飲業應善用科技，準備隨時應對未知挑戰。

【限聚令收緊】餐飲業料生意額跌6至7成　形容有如「嚴重風暴」

根據iCHEF平台上約400家餐廳的實時業務數據，11月尾中小型餐廳業務比10月尾整體下降10%，而外賣訂單則錄得升幅，顯示不少香港人逐漸減少外出用餐。另一方面，不少中小型餐廳選擇利用相應科技自救，10月的iCHEF餐廳夥伴較去年同期增長達120%。

港人把握機遇 逆市創業及開分店

然而，不少有志進軍餐飲業的香港人，把握第四季疫情預計略有放緩，加上租金成本亦有下降、消費力將再次釋放的時候，積極開展業務。於過去的兩個月，iCHEF內部數據更發現為數不少的餐飲業者在逆市擴充業務，於開店的數據中，對比創業及開分店的比例，當中開分店佔高達80%，近半為中小型咖啡店及日式餐廳，普遍位於住宅區，如元朗及深水埗。

小店的靈活及彈性是致勝關鍵

對於業界擔心前景未明，iCHEF香港區負責人李思明先生表示，餐飲業及中小型餐廳必須創新求變，針對社會及經濟現況更新業務策略，如加入外送平台、善用平台的外賣自取功能、制定專屬外送菜單及優惠等。他又指，疫情下餐飲業將迎來一個大洗牌，不少店家無法應對疫情初中期的衝擊而結業，亦發現連鎖品牌進一步精簡分店。業界在本年第四季則會出現一個新生態，更多1,500呎、30個座位以下的特色小店會是未來熱店，有別於一般連鎖店的公式化體驗。而小店的靈活及彈性亦是致勝關鍵，更能因應食客的口味推出相應的新產品及優惠。

【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意

責任編輯：蘇穎琪

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