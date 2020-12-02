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【輝瑞疫苗】輝瑞疫苗最快12月中交付Moderna緊隨其後　料12月內生產逾4000萬枝疫苗

Hot Talk 15:39 2020/12/02

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輝瑞疫苗預計在12月能生產2250萬支。

新冠肺炎疫苗再有新進展。據CNN報道指，美國輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）的第一批疫苗將於12月15日交付，隨後美國生物科技大廠Moderna（美：MRNA）第一批疫苗亦將於12月22日交付。Moderna昨收報141.01美元，跌7.68%；輝瑞昨收報39.41美元，升2.87%。

報道引述曲速行動（Operation Warp Speed）的文件指，美國食品藥品監督管理局（FDA）旗下疫苗及相關生物製品顧問委員會（VRBPAC）將於12月10日會面討論有關授權輝瑞疫苗。

歐盟最快年底前批准輝瑞疫苗【下一頁】

FDA及疾控中心（CDC）的預防接種諮詢委員會（ACIP）將於12月11至14日評估輝瑞第一批新冠疫苗，並料於12月15日交付。Moderna的疫苗亦將於12月18至21日接受評估，預計第一批疫苗將於12月22日交付。

輝瑞12月內生產2250萬支

該文件提到，輝瑞疫苗預計在12月能生產2250萬支；Moderna疫苗在12月的產量為1800萬支。 文件還列出美國各州州長需要在12月4日前完成的核心工作，當中包括預定輝瑞疫苗、招募新冠疫苗計劃中的其他供應商及完成疫苗分發及管理計劃細節。

相關文章：【新冠疫苗】Moderna疫苗有效率高達94.1%　今向美、歐盟申請疫苗緊急授權　股價收市升20%

相關文章：【輝瑞疫苗】FDA委員會下月10日討論輝瑞BioNTech疫苗申請 稱最快可於聖誕節前交付疫苗 （第三版）

 

責任編輯：謝卓榮

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫情 生物科技 新冠肺炎 肺炎 Moderna（美：MRNA） 新冠肺炎疫情

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