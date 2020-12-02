【視像會診】友邦、香港電訊及港怡醫院合推遙距醫療服務　處方藥物最快4小時內送到

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疫症肆虐，為降低受病毒感染的風險，遙距接受醫生診斷愈來愈流行。友邦香港、香港電訊 (06823) 及港怡醫院合作，推出遙距醫療服務。客戶安坐家中，透過香港電訊的一站式遙距醫療服務平台DrGo，可預約及進行由港怡醫院提供的視像會診服務，處方藥物一般最快可於4小時內送遞至用戶的指定地址。服務將優先開放予友邦香港員工及財務策劃顧問使用，並於明年起陸續推廣至友邦香港客戶。
使用遙距醫療服務的客戶，無須親身前往醫院或診所，透過流動裝置便可使用一站式遙距醫療服務，安坐家中或工作場所，以視像方式接受由港怡醫院透過視像提供的診症服務，減低在醫院或診所內受感染的機會。
用戶透過DrGo應用程式預約當值港怡醫院醫生，於預約時間進行視像會診，若醫生診症後認為有需要，可提供轉介作專科跟進。有需要的用戶亦可致電預約港怡醫院的專科服務並親身到醫院就診。而處方藥物一般最快可於4小時內獲送遞至用戶的指定地址。
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友邦香港客戶明年起可陸續選用此項服務，指定客戶可享預先批核和免找數服務。客戶所需之醫療費用必須先獲友邦香港預先批核，方享有「免找數服務」。若有關醫療費用超過醫療計劃下之最高賠償額或為非受保費用，友邦香港將會發信通知客戶相關差額，讓客戶可選擇以繳費靈、自動櫃員機或支票繳交所需費用。
要使用遙距醫療服務，需於https://drgohkt.page.link/download_app下載DrGo應用程式，支援iOS及Android平台。
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責任編輯：葉卓偉