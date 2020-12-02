【視像會診】友邦、香港電訊及港怡醫院合推遙距醫療服務　處方藥物最快4小時內送到

疫症肆虐，為降低受病毒感染的風險，遙距接受醫生診斷愈來愈流行。友邦香港、香港電訊 (06823) 及港怡醫院合作，推出遙距醫療服務。客戶安坐家中，透過香港電訊的一站式遙距醫療服務平台DrGo，可預約及進行由港怡醫院提供的視像會診服務，處方藥物一般最快可於4小時內送遞至用戶的指定地址。服務將優先開放予友邦香港員工及財務策劃顧問使用，並於明年起陸續推廣至友邦香港客戶。

使用遙距醫療服務的客戶，無須親身前往醫院或診所，透過流動裝置便可使用一站式遙距醫療服務，安坐家中或工作場所，以視像方式接受由港怡醫院透過視像提供的診症服務，減低在醫院或診所內受感染的機會。

用戶透過DrGo應用程式預約當值港怡醫院醫生，於預約時間進行視像會診，若醫生診症後認為有需要，可提供轉介作專科跟進。有需要的用戶亦可致電預約港怡醫院的專科服務並親身到醫院就診。而處方藥物一般最快可於4小時內獲送遞至用戶的指定地址。

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友邦香港客戶明年起可陸續選用此項服務，指定客戶可享預先批核和免找數服務。客戶所需之醫療費用必須先獲友邦香港預先批核，方享有「免找數服務」。若有關醫療費用超過醫療計劃下之最高賠償額或為非受保費用，友邦香港將會發信通知客戶相關差額，讓客戶可選擇以繳費靈、自動櫃員機或支票繳交所需費用。

要使用遙距醫療服務，需於https://drgohkt.page.link/download_app下載DrGo應用程式，支援iOS及Android平台。

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▲ 友邦香港、香港電訊及港怡醫院合作推出遙距醫療服務。（由左至右）友邦香港及澳門首席醫務官及企業顧問周一嶽醫生、友邦香港及澳門首席營運官葉文傑、香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪及港怡醫院營運總監曾慶廉醫生，出席合作簽約儀式。

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責任編輯：葉卓偉