【生物科技】香港生物科技生態圈初起飛　唯缺乏中前期投資

▲ 近年香港政府開始積極發展生物科技生態圈，科技園中的生物科技園區亦已有所擴展，並且放寬了生物科技公司的上市條件限制。

2020施政報告剛出爐，政府繼續積極鼓勵本地創科發展，亦新增創科人才計劃。生物科技公司晶准醫學行政總裁的黃園就表示，施政報告中提到的大灣區人才互通，對他們非常有利。「公司在深圳亦有研發中心，目前正研究如何將兩邊資源都用到，打破香港與深圳的人才壁壘。」

本地生物科技生態圈才剛起步，人才方面成為挑戰。年紀輕輕就身為CEO，黃園亦特別懂得挑選及欣賞積極晉身初創公司的人才。她指出，人才大都喜歡去大公司，因為薪水高亦穩定，但初創公司亦不乏有人喜歡，因為當中帶來的新鮮感、挑戰與自我成長，就更容易體現出來。

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「公司就有員工來自德國及印度，面試時了解到他們的目標與熱誠，進入初創不是為了薪水，而是希望一展抱負。」她透露，近日一個印度裔小女生入職，雖然她剛畢業，但已經在MIT Biotech比賽中得獎，而德國員工就曾經在跨國藥廠Novartis（諾華）工作。「香港就是可以吸引來自不同地方的人才。」

黃園表示，公司目前在香港團隊就有10人，全部都是科研背景，當中3位同事更有科技加商業背景，未來會繼續將公司的產品及理念拓展到更多本地，以及海外的醫學機構。「公司僅成立兩年多，已由40人擴展到70人，未來會繼續擴展人才計劃。」

▲ 今年政府財政預算案表示，將投放資源加大本地創科投資，包括擴建科學園規模，用以支持本地生物科技及科研公司。（科學園網站圖片）

科學園生物科技園區擴建

近年香港政府開始積極發展生物科技生態圈，科技園中的生物科技園區亦已有所擴展，並且放寬了生物科技公司的上市條件限制。晶准醫學行政總裁黃園表示，政府大力推動生物科技下，該板塊的投資市場逐漸成形。

唯黃園亦表示，就她觀察所見，本地生物科技投資生態，著重公司的中後期投資，而前期的種子及天使投資就較少。「以我所見，生物科技公司IPO（上市），C Round以後的PE（Private Equity），很多投資銀行都已經在做了，但中前期的投資則相對少。」

黃解釋，香港的資本市場非常成熟，但行業內專注做生物科技公司的，中前期投資的機構就非常缺乏。她認為，應該鼓勵行業內的公司，專注做中前期的投資，建立好生態環境，讓人才、具價值的項目留在香港。她亦指出，其實外國的企業家、業界教授，要發展生物科技，第一站必然首選香港，而非新加坡，但或因為進駐香港成本高，而人才亦難以招聘，或令他們有所卻步。

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記者：李彥煒