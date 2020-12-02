【新冠疫情】美疾控中心擬將隔離日數縮短為7-10天

據CNN報導，美國疾病管制與預防中心(CDC)主任雷德菲爾德（Robert Redfield）向副總統彭斯（Mike Pence）領導的白宮抗疫專責組表示，CDC將更改現時與新冠患者密切接觸人士的隔離準則。目前美國與世界多數國家均采用世衛建議的隔離14天作基準，據了解，彭斯曾要求CDC重新審視現有的隔離準則。

CDC建議將隔離日數由14天下調為7至10天。隔離人士如不接受檢測，需要自我隔離10天，若他們接受檢測且結果為陰性，則只需隔離7天。

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CDC在工作小組的會議中提到，新的隔離準則是根據了不同數據的分析結果所得出，預計會在未來數天向外公布新的隔離準則。

而美國霍士新聞(FOX NEWS)所得到的CDC内部文件指出，在美國確診數字沒有改善的情況下，措施將減少對醫療系統的負荷，並為經濟帶來好處。然而，文件亦提到隔離14天是減少傳播的最有效方法。

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在10月CDC才更新了密切接觸者的定義，現時在6尺範圍以内與確診者的累積相處時間達15分鐘，已被當作密切接觸者。

專家一再强調，鑒於美國新冠疫情沒有降溫趨勢，市民必須做好防疫措施，當中包括使用口罩、保持社交距離，避免人群及勤洗手。

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