【美國大選】特朗普擬角逐2024年大選「四年後再見」

▲ 美媒報道，特朗普表示如未能成功扭轉今屆美國大選結果，將考慮於4年後再次參選。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登為候任美國總統，美國總統特朗普仍於多州就美國大選進行訴訟。但特朗普於白宮聖誕節招待會上鬆口，表示如未能成功扭轉今屆美國大選結果，將考慮於4年後再次角逐美國大選。

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美國有綫新聞網絡（CNN）引述白宮消息人士指，特朗普（Donald Trump）周二（1日）於招待會上，形容自己任職總統以來，是為美國人帶來非常好的4年（amazing four years）。

特朗普更表示：

我們嘗試再做多4年，但如果不可以的話，我將會在4年後再見你們。 （We are trying to do another four years. Otherwise, I'll see you in four years.）

特朗普再次強調自己其實勝出今屆大選，表示「但其他人不喜歡這個結果。」（But they don't like that）特朗普又詢問在場人士，有沒有觀看其律師團隊挑戰大選結果的聽證會。

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CNN引述特朗普競選顧問指，團隊有可能就特朗普未來的計劃舉行活動，活動或安排於1月20日的美國總統就職典禮前後。

報道指，特朗普的顧問團隊認為，特朗普對共和黨保持著相當大的控制力。顧問團隊更形容，共和黨議員一直拒絕承認拜登當選，過往從未發生過類似的事。

如特朗普拒絕出席拜登就職典禮，將成為美國史上第四位拒絕出席繼任者就職典禮的總統。但特朗普顧問團隊鼓勵特朗普出席典禮，認為有助保留其潛在影響力，助其日後再角逐美國大選。

責任編輯：鄭錦玲