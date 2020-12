【美國大選】特朗普擬角逐2024年大選「四年後再見」

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨的拜登為候任美國總統,美國總統特朗普仍於多州就美國大選進行訴訟。但特朗普於白宮聖誕節招待會上鬆口,表示如未能成功扭轉今屆美國大選結果,將考慮於4年後再次角逐美國大選。

美國有綫新聞網絡(CNN)引述白宮消息人士指,特朗普(Donald Trump)周二(1日)於招待會上,形容自己任職總統以來,是為美國人帶來非常好的4年(amazing four years)。

特朗普更表示:

我們嘗試再做多4年,但如果不可以的話,我將會在4年後再見你們。

(We are trying to do another four years. Otherwise, I'll see you in four years.)