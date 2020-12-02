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【取代華為】英國宣布成立5G研究實驗室　擬取代華為技術

科技 14:20 2020/12/02

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外媒消息指出，英國政府計劃實施新的5G供應鏈多元化戰略，擬成立5G研究實驗室，以取代華為5G技術。

華為持續受到歐美國家打壓，早前英國政府宣布，從明年9月底開始，將不允許網絡供應商在英國5G移動網絡中，安裝華為新設備。 有外媒消息指，英國政府擬成立5G研究實驗室，以取代華為5G技術。

據外媒報道，英國數字、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）宣布，將會實施新的5G供應鏈多元化戰略，該計劃斥資2.5億英鎊（約26億港元），與日本科企NEC合作，研發5G Open RAN系統。除了華為以外，目前英國正使用愛立信（Ericsson）和諾基亞的5G網絡供應商方案。為了減少依賴，是次英國成立5G研究實驗室，將邀請網絡安全專家、學者及企業，一同合作研發更加低成本、安全及創新的5G網絡，藉此推出可取代華為、愛立信和諾基亞的5G網絡方案。

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＜＜【華為禁令】英國追隨情報盟國做法　明年9月起禁電訊商安裝華為5G設備

近日，英國政府正式宣布，從2021年9月起，禁止通訊供應商安裝華為5G新設備。據當地新法律規定，若有電訊商違反禁令，該公司將面臨最高10%的營業額，或每日10萬英鎊（約104萬港元）的罰款。

責任編輯：李寶如

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