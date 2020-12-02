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【疫市商機】電競行業支援計劃今年批出逾80個項目　料5G刺激產業加快發展

商業 14:00 2020/12/02

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根據Newzoo的遊戲市場報告，亞太地區成為最大潛力的遊戲消費市場。（資料圖片）

「數碼娛樂領袖論壇」 將於下周五、六舉行，受限於新冠肺炎疫情，該活動將首次以虛擬互動形式舉行。數碼港行政總裁任景信表示，疫情期間不少實體活動剎停，但無礙電競產業的發展。

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任景信指，疫情使不少業者快速轉身，把線下活動轉向虛擬世界。據他透露，資助業界舉行電競賽事及活動的「電競行業支援計劃」，於今年已批出約80個項目，申請及批核數量增加。

今年電競產業繼續發展，有電競運動館開幕。

香港有優勢　有利明年發展

根據Newzoo的遊戲市場報告，亞太地區成為最大潛力的遊戲消費市場，有49%消費、超過一半玩家來自此市場。受惠於區內發展勢頭，任景信認為香港有一定優勢，料明年電競業發展將會更理想。

數碼港行政總裁任景信表示，疫情無礙電競產業的發展。（資料圖片）

特別是經過今年的經驗，不少線下活動亦會移師網上，加入電競元素創造新體驗，為產業帶來商機。同時，5G加強推廣後，遊戲娛樂將會「更好玩」。5G技術解決以往網絡延遲（Latency）的問題，手機遊戲亦將會更普及。 

Talon Esports 執行總裁兼聯合創始人 Sean Zhang 亦看好香港的發展，他認為以香港為基地，有助拓展鄰近市場包括越南、韓國及台灣等地；而歐美市場亦對「香港基地」有正面觀感。配合本地的基建配套，長遠相信香港可發展電競旅遊事業。

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記者：葉泳珊

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