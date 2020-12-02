【年度app】蘋果公布2020年應用程式得獎名單　Zoom和Disney+皆上榜

▲ 蘋果（美﹕AAPL）公布2020年旗下商店App Store應用程式得獎名單。

蘋果（美﹕AAPL）公布2020年旗下商店App Store應用程式得獎名單，當中涵蓋15個應用程式，其中，Zoom（美﹕ZM）和迪士尼（美﹕DIS）近年推出的串流影音服務Disney+皆被列入名單內。

得獎名單中，Zoom（美﹕ZM）被選為「iPad年度最佳App」，Disney+則被選為「Apple TV年度最佳App」。提供運動練習影片的Wakeout！則被選為「iPhone年度最佳App」。

得獎名單詳情﹕蘋果官網

此外，蘋果同日宣佈2020年度免費應用程式及遊戲排行名單，牛奶公司和怡和集團推出的「yuu獎賞計劃」為香港區App Store今年最多人下載的免費應用程式，Zoom（美﹕ZM）和WhatsApp則分別位居第二位及第三位。付費應用程式方面，「Shadowrocket」排名第一，「Forest」和「RakugakiAR」則分別排名第二及第三名。

2020年度App 排行﹕連結

遊戲方面，免費遊戲「Brain Out」為最多人下載的免費遊戲，「開心鬥一番-麻雀、啤牌任你玩」及「Among Us」則分別排名第二及第三名。付費遊戲方面，「瘟疫公司」為最多人下載的遊戲，「Minecraft」和「NBA 2K20」則排名第二及第三名。

2020年度遊戲排行﹕連結

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編輯﹕賴奕羚