機管局為三跑發債集資117億元　650公頃填海部分基本完成

▲ 疫情下，香港國際機場人流相當冷清。

機管局宣布，已成功為其兩期債務證券定價，其中包括5.5年期不可贖回7.5億美元永續資本證券及7.5年期不可贖回7.5億美元永續資本證券，合共集資117億元。此交易為機管局首次發行永續資本證券，亦為全球首次由機場在公開市場發行的美元高級永續資本證券。集資所得將用作包括三跑道系統項目在內的機管局資本開支，以及一般企業用途。

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有關證券預期將於12月8日發行，並於聯交所上市。5.5年不可贖回年期證券及7.5年不可贖回年期證券的認購申請最多分別65億美元及80億美元，超購8.7倍及10.7倍，超過280名來自亞洲和歐洲的專業投資者及機構投資者參與交易。機管局分別以息率2.1厘及2.4厘定價，分別較初步價格指引低65個基點及70個基點，票息率於亞洲企業發行的美元混合資本交易中創出新低。

蘇澤光：市場對機場疫後業務充滿信心

機管局主席蘇澤光表示，十分高興獲得環球金融界的踴躍支持，這充分顯示市場對疫情後香港國際機場業務回升充滿信心。

機管局將入股珠海機場，詳見【下一頁】

三跑道系統項目的建造工程於2016年8月展開，650公頃的填海部分已基本完成，工程目標於2024年以按付款當日價格計算1,415億元成本竣工。

有關證券的聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人為滙豐銀行、渣打銀行及瑞銀，而聯席賬簿管理人為美銀證券、中國銀行及瑞穗證券。

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編輯：陳韻妍