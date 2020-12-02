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【大行報告】金蝶雲收入2022年料增至50億　花旗上調目標價至31.6元

股樓投資 14:14 2020/12/02

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花旗發布報告指，繼續維持金蝶國際（00268）在內地軟件和SaaS領域的首選股，目標價由25.5港元提升至31.6港元，評級「買入」。

報告指，與金蝶的管理層溝通後，考慮到集團企業資源管理（ERP）業務表現及其多元化的產品系列，繼續將其列為內地軟件和SaaS領域的首選。

[小米1810] 小米落實集資逾300億元 復牌急挫近一成 續有大行維持跑贏大市評級 詳情請按【見下頁

花旗指出，金蝶管理層重申今年全年雲收入增長50%以上的全年目標，認為產品「金蝶雲 · 蒼穹」及「金蝶雲 · 星空」的強勁增長推動下，下半年雲業務收入增長將進一步加速，預期「金蝶雲 · 星空」及「金蝶精鬥雲」的生命周期長，成為未來收入增長重點。

花旗將金蝶2020至2022財年收入預測上調1%至4%，有信心雲收入複合年增長率將達56%，至2022財年達到50億元人民幣。

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SaaS ERP 目標價 大行報告 金蝶國際（00268）

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