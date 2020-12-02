【一田優惠】一田網上加推百貨優惠　預計購物優惠日整體生意持平　

▲ 一田在其eShop延長購物優惠日部份百貨貨品優惠至12月8日。（一田eShop截圖）

半年一度的一田購物優惠日昨日完結，而超市優惠第二週將於今日起開鑼。面對疫情反彈，一田更決定在其eShop延長購物優惠日部份百貨貨品優惠至12月8日，預期整個購物優惠日檔期整體生意持平。

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由於疫情反覆，不少人都留家抗疫。有見及此，一田決定即日起一連7日再度加推網上版一田購物優惠日，大量精選貨品移師一田eShop出售，延長百貨貨品優惠至12月8日。同時，網上加推銀聯信用卡單一訂單簽賬每滿1000元，可獲50元即時折扣。

化妝品及衣飾銷售較受影響

一田百貨行政總黃思麗女士總結11月25日至12月1日舉行的一田購物優惠日表現。她表示，疫情反覆，市民消費較以往謹慎，尤其化妝品及衣飾較受影響，百貨跌幅明顯，而對超市食品及家居用品需求仍殷切，今次超市優惠更2週連減，超市生意帶動下，預計一田購物優惠日整體生意持平。

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責任編輯：蘇穎琪