【創業奇兵】90後女醫生毅然創業　登上福布斯年輕創業家榜單

▲ 90後女醫生黃園放棄穩定收入，毅然創立生物科技公司 - 晶准醫學，希望提高病人癌症監測速度，近日她更登上福布斯中國30歲以下精英榜，成為生物醫學界新星。（李彥煒攝）

90後女醫生黃園放棄穩定收入，於2017年毅然創立生物科技公司 - 晶准醫學，開發細胞篩選儀，快速提升癌症檢測速度，讓大眾及時得到治療，近日她更加登上福布斯中國30歲以下精英榜，成為生物醫學界新星。

黃園小時候很容易生病。「4歲時大病一場，就住了半年醫院，當年立下志願，長大後在醫院工作，給別人治病。」她亦先後在廣州南方醫科大學、香港大學攻讀醫科。畢業後到香港瑪麗醫院工作，一做就是3年光景，及後毅然放棄工作，2017年創立生物科技公司晶准醫學。

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黃園憶述，9年前曾到日本東京大學附屬醫院見習，遇到一位女病人，早年得到卵巢癌，但及後能奇蹟般痊癒，並且生了小孩。「當時很驚訝，原來那位女士及早做身體檢查，很早就發現卵巢癌，並及時得到醫治，才能像奇蹟般康復。」那時候她才知道，癌症病患者康復並不是奇蹟，而是可以預防的，只要及早診斷。

專攻醫療醫學研究

黃園在2013年於香港大學畢業後，到瑪麗醫院工作，研究各種醫療體制，鑽研醫療科技以及做臨床研究。「當時就學到不少臨床醫學知識，研究醫學診斷方法及藥物，亦摸清了醫學研究及技術，從理論到商用的3大階段。」

黃園表示，一般而言，從技術到商用，要經過3大階段：

將理論轉化成產品或服務；

將產品或服務投入到臨床研究；

正式推出市場。

她透露，創立晶准醫學前，就成立一家生物醫藥公司。「最後得到資金，雖最終未能將藥物成功面世，但就學到不少知識以及經驗。」

晶准醫學就於2017年，在香港城市大學的協助下成立。公司研發的CTC 100細胞篩選儀，能將癌症檢測速度大大提升。黃園表示，公司技術能將從前3至5天檢驗時間，縮短至3至5小時。病人只需透過4毫升血液檢查，5分鐘即可分選出癌細胞，準確率逾9成。

▲ 晶准醫學研發的CTC 100細胞篩選儀，能夠快速將癌症檢測速度大大提升。（圖片由受訪者提供）

醫療儀器商業化週期短

黃園表示，總結之前創業經驗，了解到建立醫藥公司與醫療機器公司的分別。「對比創立生物醫藥公司，做醫療儀器，從技術到產品，再到臨床的時間都比之更短，對公司營運壓力小很多，投資者亦更願意投資。」她補充，創立醫療儀器公司，產品短則3至5年可推出市場，比研製新藥推出市場動輒10年為短。

此外，黃亦表示，從前和教授、科學家合作，有時候會忽略了市場角度。「他們或會較聚焦於技術及產品是否創新層面，但忽略了市場需要，如醫生、用戶、病人的需求，如要將產品商業化，這些都必須考慮。」

今年新冠疫情，黃園表示，內地自疫情受控後，市場開始復甦，公司已將儀器銷售給內地醫療機構。「雖然香港本地已有醫療機構使用公司產品，但由於外國封關，目前國際銷售就暫時陷入停頓狀態。」

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記者：李彥煒