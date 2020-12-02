傳iPhone 13相機再度強化　或採用Samsung潛望鏡式鏡頭

▲ 近日有消息指，Apple正打算向Samsung採購潛望鏡式鏡頭零件，以強化下一代iPhone相機的光學變焦表現。

雖然iPhone 12系列手機剛剛上市，不過坊間已經陸續傳出iPhone 13的消息。為了實現更遠的變焦能力，現時不少旗艦級Android手機都已配備潛望鏡式長焦鏡頭，提供高倍數變焦功能。近日就有消息指，蘋果（Apple）正打算向三星（Samsung）採購潛望鏡式鏡頭零件，以強化下一代iPhone相機的光學變焦表現。

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據台灣傳媒DigiTimes報道指，Apple正在尋找潛望鏡式相機技術和專利，並與相關企業進行商討，日前就考慮向Samsung採購有關鏡頭零件，不過兩間公司暫時尚未達成任何協議。不過，即使Apple和Samsung宣布為此合作，是否就代表iPhone 13系列會具有此技術，仍然是未知之數。

事實上，光學變焦倍率的高低完全取決於鏡頭和傳感器之間的距離，因此更長的焦距能獲得更高的光學變焦倍率。目前的iPhone 12 Pro Max的長焦攝像頭焦距為65mm。而現時市場上配備潛望鏡式相機技術的手機就包括：Samsung Galaxy S20 Ultra、華為P40 Pro、華為Mate40、 ProVivo X50 Pro +及OPPO Find X2 Pro等。

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值得留意的是，以色列公司Corephotonis曾經就侵犯長焦距變焦技術專利控告 Samsung和Apple，不過這間公司現時已被Samsung收購。Apple如要採用這些專利技術，就需要跟Samsung合作，無疑是加強Apple採購Samsung潛望鏡式鏡頭的誘因。

責任編輯：施雯雯