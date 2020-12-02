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【新冠疫苗】美國首批輝瑞疫苗 料於本月15日交付

環球社會熱點 13:07 2020/12/02

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美媒報道，輝瑞首批新冠疫苗預料於本月15日交付。

新冠肺炎疫情全球大流行，外界憧憬新冠疫苗加快面世。美媒引述美國政府新冠疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）的文件指，當局將於下周四（10日）開會商討，有關輝瑞疫苗的緊急使用授權申請，首批輝瑞疫苗預料於本月中交付。

【新冠疫苗】美國政府預料 明年6月可全面接種疫苗 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗，疫苗效用率高達95%，該公司於11月20日向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。至於Moderna研發的新冠疫苗，效用率達94.1%，Moderna於11月30日申請緊急使用授權。

美國有綫新聞網絡（CNN）周二（1日）引述「曲速行動」文件，提及當局如在下周四的會議作出緊急使用授權後，美國FDA及疾控中心（CDC）的預防接種諮詢委員會（ACIP），會於本月11日至14日審核輝瑞疫苗，包括建議率先接種新冠疫苗的群體，輝瑞首批新冠疫苗預料於本月15日交付。

【新冠疫苗】英國據報最快周三可分發輝瑞疫苗 醫護人員先接種 【下一頁】

當局計劃於本月17日商討Moderna疫苗的緊急使用授權申請，授權若通過會於18日至21日進行審核，因此首批Moderna疫苗最快料於本月22日交付。

文件同時提供兩款新冠疫苗的產量數據，輝瑞疫苗12月的產量料為2,250萬劑，而Moderna疫苗12月的產量料達1,800萬劑。

責任編輯：鄭錦玲

傳染病 疫情 美國 新冠肺炎 疫苗 全球大流行 新冠肺炎疫情

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