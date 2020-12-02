【音樂串流平台】JOOX推出全新Podcast服務　可點播逾十個娛樂節目

▲ JOOX宣佈推出全新JOOX Podcast服務，加強線上音樂娛樂服務體驗。（JOOX提供圖片）

音樂串流平台已經成為大眾聽音樂的主流習慣，為加強線上音樂娛樂服務體驗，JOOX宣佈推出全新JOOX Podcast服務。JOOX VIP用戶現在更可優先收聽Eason Podcast所有集數，先聽為快。

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JOOX Podcast是JOOX手機應用程式內一個提供多元化娛樂資訊的全新點播平台。由即日起，JOOX每逢星期一將上載獨家內容，所有用戶可以隨時隨地收聽最新的節目內容，包括飲食、靈異、占卜、18禁、毒男打機、潮流、親子育兒、英語教學等。

廣東歌樂迷必聽《陳奕迅是但求其噏》

開台頭炮則請來樂壇天王陳奕迅同大家傾偈，由11月30日起一連四個星期Eason將會在JOOX Podcast拆解他的廣東情歌《是但求其愛》歌詞的奧妙之處，並分享他的愛情態度。Eason亦將化身陳醫生為大家帶來音樂療法，更會親自教授唱歌及咬字技巧等。其他節目內容包括爆笑偽飲食節目《料理老妹》，分享千奇百怪的飲食心得以及創意料理；靈異節目《你嚇我唔到》，涵蓋大學、醫院和的士等多個猛鬼地方；《梵高爸爸》「KOOL教育界男網紅」得主梵高 Franco分享育兒心得。

JOOX推International Express企劃 周一到五宅在家享環球音樂節目

責任編輯：蘇穎琪